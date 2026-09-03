Barilla acquista l'azienda americana dei maccheroni al formaggio Goodles
Il colosso della pasta di Parma acquisisce il marchio americano specializzato nei mac & cheese: i termini dell'operazione non sono stati resi noti
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Barilla accelera negli Stati Uniti e punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione di Goodles, giovane marchio americano nato per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. L'accordo è stato raggiunto dal gruppo italiano e, dopo le anticipazioni del Wall Street Journal, è stato confermato dalla stessa Barilla.
Goodles resta autonoma
L'operazione è stata concepita per sostenere l'espansione di Goodles senza modificare l'identità del marchio. La società continuerà a operare dalla propria sede di Santa Cruz, in California, e gli attuali 73 dipendenti resteranno in azienda. Anche la leadership non cambierà: la co-fondatrice e amministratrice delegata Jen Zeszut continuerà a guidare il team. Una scelta che, secondo Barilla, consentirà di preservare la cultura e la capacità innovativa sviluppate dal brand negli ultimi anni. "Seguivamo Goodles da tempo" ha spiegato il presidente di Barilla, Guido Barilla, sottolineando di essere rimasto colpito dalla forza del marchio, dalla qualità dei prodotti e dalla rapidità della crescita. Per il gruppo di Parma, l'acquisizione rappresenta "un'opportunità entusiasmante per il futuro".
Un marchio nato nel 2020
Goodles è stata fondata in California nel 2020, inizialmente con il nome Gooder Foods, con l'obiettivo di trasformare il tradizionale mac & cheese in un prodotto capace di combinare gusto e caratteristiche nutrizionali più evolute. In pochi anni il marchio ha costruito una presenza significativa nel mercato statunitense, facendo leva su una gamma diversificata e su un posizionamento premium. La società ha raggiunto il primo utile nel 2024.
Secondo i dati riportati dal Wall Street Journal e citati da PitchBook, nel 2023 Goodles era stata valutata circa 88 milioni di dollari dopo un round di finanziamento. Nello stesso periodo il brand avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana nel comparto dei maccheroni al formaggio a lunga conservazione, in forte crescita rispetto allo 0,8% registrato tre anni prima.
Barilla rafforza la strategia di crescita negli Usa
L'acquisizione consente a Barilla di inserirsi in modo più diretto in una categoria particolarmente rilevante per i consumatori statunitensi. Il mercato americano dei maccheroni al formaggio a lunga conservazione vale, secondo le stime riportate dalle agenzie, tra 2,1 e 2,3 miliardi di dollari l'anno. Per Goodles, l'ingresso nel gruppo italiano rappresenta, invece, l'occasione per ampliare le proprie capacità di sviluppo mantenendo il controllo operativo del business. Zeszut ha definito Barilla il partner ideale per accompagnare la società nella prossima fase di crescita, evidenziando in particolare la possibilità di continuare a innovare senza rinunciare alla qualità del prodotto.
Quanto vale l'acquisizione
Barilla e Goodles non hanno comunicato il valore dell'operazione. La cifra di 88 milioni di dollari riguarda, quindi, la valutazione della società emersa dal precedente round di finanziamento del 2023 e non equivale al prezzo pagato da Barilla per l'acquisizione. Il perfezionamento dell'accordo resta inoltre subordinato alle consuete autorizzazioni regolatorie, attese nei prossimi mesi. Nel frattempo, Goodles continuerà a operare con la propria struttura e il proprio management, entrando a far parte del gruppo Barilla con l'obiettivo di accelerare ulteriormente la crescita sul mercato