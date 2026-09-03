L'operazione è stata concepita per sostenere l'espansione di Goodles senza modificare l'identità del marchio. La società continuerà a operare dalla propria sede di Santa Cruz, in California, e gli attuali 73 dipendenti resteranno in azienda. Anche la leadership non cambierà: la co-fondatrice e amministratrice delegata Jen Zeszut continuerà a guidare il team. Una scelta che, secondo Barilla, consentirà di preservare la cultura e la capacità innovativa sviluppate dal brand negli ultimi anni. "Seguivamo Goodles da tempo" ha spiegato il presidente di Barilla, Guido Barilla, sottolineando di essere rimasto colpito dalla forza del marchio, dalla qualità dei prodotti e dalla rapidità della crescita. Per il gruppo di Parma, l'acquisizione rappresenta "un'opportunità entusiasmante per il futuro".