Al via il Grand Tour del Libro del Risparmio, il progetto di Fondazione Barilla

Il Grand Tour parte da Roma, con il Patrocinio del Comune, dove l’installazione artistica pensata come un grande libro animato sarà visibile in Piazza del Popolo fino al 5 febbraio. Sarà poi visibile in Piazza di Spagna dal 6 al 10 febbraio, e in Piazza San Lorenzo in Lucina dall’11 al 18 febbraio. L’installazione attraverserà poi il Paese da Nord a Sud, toccando 10 delle principali città italiane nei prossimi mesi. L’installazione sarà a Perugia, Napoli, Bologna, Bari, Padova, Palermo, Torino Genova e Milano. È progettata per catturare l’attenzione dei passanti: attraverso scenografie tridimensionali, movimenti meccanici e una narrazione visiva, il pubblico viene accompagnato all’interno dei temi del libro. A dare movimento all’installazione è stato Virgilio Villoresi, regista e artista visivo: “Mi affascina l’idea di dare movimento a oggetti che normalmente associamo alla staticità”, ha spiegato. "In questa installazione il movimento diventa un linguaggio che invita a fermarsi, osservare e riflettere. Il Grand Tour del Libro del Risparmio è un viaggio visivo e sensoriale che unisce poesia e consapevolezza”.