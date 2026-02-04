Al via il Grand Tour del Libro del Risparmio, il progetto di Fondazione Barilla
Scopo dell’iniziativa è portare nelle città italiane il messaggio di lotta allo spreco alimentare come leva di risparmio economico e sociale
© Ufficio stampa
Fondazione Barilla ha presentato il Grand Tour del Libro del Risparmio: si tratta di un progetto artistico itinerante, il cui scopo è portare nelle piazze italiane il messaggio della lotta allo spreco alimentare come leva di risparmio economico e sociale. Il lancio dell’iniziativa è arrivato in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, che si celebra il 5 febbraio. Fondazione Barilla ha dunque deciso di portare in alcuni dei luoghi più famosi d’Italia i messaggi contenuti ne “Il Libro del Risparmio – 120 azioni contro lo spreco alimentare per risparmiare dentro e fuori casa”, lanciato lo scorso anno e già scaricato da oltre un milione e mezzo di persone. Messaggi importanti perché dimostrano che, con un approccio più consapevole in cucina, una famiglia possa arrivare a risparmiare più di 500 euro all’anno.
Le tappe del Grand Tour
Il Grand Tour parte da Roma, con il Patrocinio del Comune, dove l’installazione artistica pensata come un grande libro animato sarà visibile in Piazza del Popolo fino al 5 febbraio. Sarà poi visibile in Piazza di Spagna dal 6 al 10 febbraio, e in Piazza San Lorenzo in Lucina dall’11 al 18 febbraio. L’installazione attraverserà poi il Paese da Nord a Sud, toccando 10 delle principali città italiane nei prossimi mesi. L’installazione sarà a Perugia, Napoli, Bologna, Bari, Padova, Palermo, Torino Genova e Milano. È progettata per catturare l’attenzione dei passanti: attraverso scenografie tridimensionali, movimenti meccanici e una narrazione visiva, il pubblico viene accompagnato all’interno dei temi del libro. A dare movimento all’installazione è stato Virgilio Villoresi, regista e artista visivo: “Mi affascina l’idea di dare movimento a oggetti che normalmente associamo alla staticità”, ha spiegato. "In questa installazione il movimento diventa un linguaggio che invita a fermarsi, osservare e riflettere. Il Grand Tour del Libro del Risparmio è un viaggio visivo e sensoriale che unisce poesia e consapevolezza”.
Il messaggio per combattere lo spreco alimentare
Paolo Barilla, Vicepresidente di Fondazione Barilla, ha spiegato che “con Il Libro del Risparmio abbiamo voluto dimostrare che combattere lo spreco alimentare non è solo una scelta responsabile, ma anche un’opportunità concreta per le famiglie. Il Grand Tour nasce proprio da questa convinzione: portare il messaggio nelle piazze, incontrando le persone nella loro quotidianità e mostrando come piccoli gesti possano generare un valore reale, anche economico. Parlare di risparmio significa restituire al cibo il valore che merita”. Riccardo Valentini, Professore di Ecologia, Premio Nobel per la Pace con IPCC e Advisor di Fondazione Barilla, ha spiegato: “Lo spreco alimentare è una delle grandi contraddizioni del nostro tempo: ogni anno buttiamo via circa un terzo del cibo prodotto, con un impatto enorme dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Iniziative come il Grand Tour del Libro del Risparmio hanno il merito di tradurre dati complessi in azioni semplici e accessibili, dimostrando che ciascuno di noi può essere parte della soluzione, ottenendo allo stesso tempo un beneficio diretto".