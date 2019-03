Bankitalia: "Bail in nel 2016 fu affrettato, ora è inapplicabile"

"L'entrata in vigore, nel 2016, del bail in è stata affrettata, in quanto ha preceduto un suo essenziale presupposto di funzionamento, ossia la costituzione da parte delle banche di una dotazione di passività idonee a essere assoggettate a riduzione o conversione in nuovo capitale". Lo afferma Bankitalia, aggiungendo che la misura che prevede che siano azionisti, obbligazionisti e correntisti a pagare in caso di crisi della banca "è inapplicabile".