Banche, Tria: "Rimborseremo i risparmiatori truffati ma secondo le regole"

Sui rimborsi ai risparmiatori truffati il ministro dell'Economia Giovanni Tria , giunto a Bucarest per una riunione informale dell' Eurogruppo , rassicura da una parte i colleghi di governo e dall'altra l'Unione europea. "Vogliamo pagare tutti, quindi bisogna fare in modo che possano essere pagati nel più breve tempo possibile - afferma -, ma ovviamente bisogna pagarli secondo le regole, perché altrimenti non sarebbe possibile".

Nel governo, aggiunge Tria, "non ci sono posizioni differenti, stiamo cercando la norma più adatta per pagare tutti".



"Def in arrivo prossima settimana, con obiettivi chiari" - Il ministro dell'Economia afferma quindi di non sentirsi "sotto attacco", mentre sul Def precisa che "arriverà la prossima settimana, e conterrà obiettivi di bilancio chiari e l'inquadramento economico". Il ministro, smentendo le voci circolate qualche giorno fa di un Def senza obiettivi, chiarisce quindi che "ci saranno i numeri".



"Brexit? No deal avrebbe impatto sull'economia europea" - In merito alla Brexit, Tria si augura "che non si arrivi senza un accordo", perché ci sarebbe "impatto sull'economia, non solo italiana ma di tutta l'Europa.