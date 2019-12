Banche, nel nuovo contratto nazionale riconosciuto il diritto alla "disconnessione"

Piu soldi in busta paga (190 euro mensili) ma soprattutto più diritti. Ecco gli accordi raggiunti tra i sindacati dei bancari e Abi che hanno firmato, dopo un anno di trattative, il nuovo contratto. Tra le altre novità viene introdotto il diritto alla disconnessione per assicurare maggior rispetto per la vita privata. In altri termini, niente mail, telefonate e messaggi di lavoro fuori orario.