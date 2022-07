Banche, Fabi: "Sui nuovi mutui già tassi con picchi attorno al 3%"

Nei prossimi mesi l'aumento del costo del denaro farà salire i tassi di interesse praticati dalle banche sui nuovi mutui, ma già negli ultimi giorni si sono registrati picchi attorno al 3%.

E' quanto emerge da un'analisi della Federazione Autonoma Bancari Italiani. "L'incremento dei tassi deciso dalla Bce metterà in difficoltà le famiglie sia per il pagamento delle rate dei mutui a tasso variabile già erogati, sia per quanto riguarda l'accesso a nuovi prestiti", afferma il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni.