Economia
IN CDA IL 5 NOVEMBRE

Fusione Popolare di Sondrio e Bper, 90 sportelli accorpati e 800 uscite

17 Ott 2025 - 01:04
Il progetto di fusione della Banca Popolare di Sondrio in Bper sarà sottoposto ai cda delle due banche il 5 novembre, giorno in cui è già in calendario l'approvazione dei risultati trimestrali delle due banche. Nell'ambito dell'integrazione tra i due istituti, Bper annuncia l'accorpamento di circa 90 sportelli collocati nelle regioni del Centro Nord, a esclusione della provincia di Sondrio, e approva un percorso volto a favorire il ricambio generazionale attraverso l'uscita, su base volontaria, di 800 dipendenti, anche con il ricorso alle prestazioni straordinarie del fondo di solidarietà, da realizzare prevalentemente nel corso del 2026. 

