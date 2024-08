Sciopero degli ombrelloni, balneari divisi sulla protesta

I balneari si mobilitano per chiedere per l'ennesima volta al governo di intervenire per "evitare lo stato di confusione che si sta generando nel comparto balneare italiano e, ancora di più, nelle famiglie e nelle imprese che hanno investito e creduto in un regime legislativo che riconosceva dei diritti che oggi non ci sono più". Le concessioni infatti, sono scadute lo scorso 31 dicembre dopo lo stop del Consiglio di Stato alle proroghe decise dal governo.