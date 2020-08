Autostrade, verso lo stop a trattativa con Cdp: "Concrete difficoltà"

Il Consiglio di amministrazione di Atlantia ha rilevato "concrete difficoltà nel proseguimento positivo delle trattative con Cdp" per il passaggio di Autostrade per l'Italia sotto il controllo dell'ente. Le criticità sono emerse "non solo nella determinazione di un valore di mercato di Aspi, ma anche per effetto di richieste avanzate da parte di Cdp su ulteriori impegni al di fuori di quanto rappresentato nella lettera del 14 luglio".