Autostrade, rivoluzione per le tariffe: verso nuovo meccanismo

E' in arrivo una rivoluzione per le tariffe autostradali. L'autorità per le comunicazioni ha avviato una consultazione pubblica che durerà 40 giorni e che porterà a una nuova definizione dei sistemi di pedaggio, anche per le concessioni autostradali in corso. Il sistema prevede anche riduzioni tariffarie per eventuali extra-ricavi dovuti a un traffico maggiore del previsto e un meccanismo di penalità/premi per la qualità dei servizi offerti.