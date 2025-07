Autostrade, verso l'aumento dei pedaggi dal primo agosto

"In arrivo un'altra tassa targata governo Meloni: proprio in vista delle vacanze, e a partire da agosto, la maggioranza aumenta i pedaggi autostradali con un colpo di mano inserito nel Decreto Infrastrutture. Siamo di fronte ad una destra senza scrupoli che utilizza le ferie degli italiani per fare cassa. Come Pd avevamo presentato emendamenti per ridurre o eliminare i pedaggi per i residenti nelle tratte interessate da lavori, con file estenuanti e ritardi continui. Meloni e Salvini invece hanno il coraggio di aumentare le spese ai caselli senza garantite adeguati interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture. Abbiamo immediatamente presentato un subemendamento per evitare qualsiasi incremento dei pedaggi autostradali a carico degli utenti". Così i deputati del Pd Simiani, Barbagallo, Casu, Curti, Ferrari, Evi, Bakkali, Ghio, Morassut, Gianassi.