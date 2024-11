Auto, Xi chiede a Scholz mediazione sui dazi Ue alle elettriche cinesi

In occasione dell'incontro a Rio de Janeiro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente cinese Xi Jinping ha espresso la speranza che la Germania possa aiutare a risolvere il problema delle tariffe europee sulle auto elettriche cinesi il prima possibile. L'aumento delle tariffe imposte dall'Ue sui veicoli elettrici cinesi ha suscitato preoccupazione in tutto il mondo, la Cina ha sempre insistito sulla risoluzione delle differenze attraverso il dialogo e la consultazione e spera che la Germania continui a svolgere un ruolo importante in questo senso", ha detto Xi parlando con Scholz.