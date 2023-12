Auto, Urso: 6 miliardi al settore, obiettivo un mln veicoli italiani

Andranno al settore dell'auto sei miliardi di euro da qui al 2030, "ma deve aumentare il numero di veicoli prodotti nel nostro Paese".

E' quanto afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, spiegando che il finanziamento andrà al Fondo per l'automotive. "Nel 2022 - spiega - l'80% degli incentivi è andato ad auto prodotte all'estero. Questo non ce lo possiamo consentire. L'obiettivo è di raggiungere con Stellantis almeno un milione di veicoli prodotti nel nostro Paese".