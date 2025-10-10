Logo Tgcom24
Economia
dopo il vertice coi rappresentanti del settore

Auto, Merz: "Non deve esserci taglio drastico motori a combustione nel 2035"

10 Ott 2025 - 01:11
"Non ci deve essere un taglio drastico dei motori a combustione nel 2035". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, durante la conferenza stampa dopo il vertice sull'industria automobilistica a Berlino. "Basandomi su ciò che posso fare nell'Unione Europea e con i nostri partner nell'Ue, voglio esprimermi in questo senso. Se dipendesse da me, e farò tutto il possibile per riuscirci, non ci sarà un taglio così drastico nel 2035. Abbiamo bisogno di un'apertura qui, abbiamo bisogno della flessibilità adeguata", ha spiegato.

