Auto, Merz: "Non deve esserci taglio drastico motori a combustione nel 2035"

"Non ci deve essere un taglio drastico dei motori a combustione nel 2035". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, durante la conferenza stampa dopo il vertice sull'industria automobilistica a Berlino. "Basandomi su ciò che posso fare nell'Unione Europea e con i nostri partner nell'Ue, voglio esprimermi in questo senso. Se dipendesse da me, e farò tutto il possibile per riuscirci, non ci sarà un taglio così drastico nel 2035. Abbiamo bisogno di un'apertura qui, abbiamo bisogno della flessibilità adeguata", ha spiegato.