Auto, il mercato italiano frena: -3,7% di vendite a marzo, giù Stellantis

Il mercato italiano dell'auto segna la sua prima battuta d'arresto dopo 19 mesi consecutivi di crescita.

Secondo il ministero dei Trasporti a marzo sono state immatricolate 162.083 vetture nuove, il 3,7% in meno dello stesso mese del 2023, mentre da inizio anno si sono vendute 451.261 auto, il 5,7% in più. Sulla frenata pesa l'attesa degli incentivi, che dovrebbero essere disponibili non prima di maggio. Anche Stellantis perde quota: a marzo ha venduto 52.125 auto in Italia, cioè l'11,9% in meno rispetto allo stesso mese del 2023, con una quota di mercato che scende dal 35,1% al 32,1%.