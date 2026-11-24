Il mercato dell'auto in Europa occidentale continua a crescere. A ottobre sono state immatricolate 1.128.252 vetture nei Paesi dell'Unione europea, nel Regno Unito e nell'area Efta, con un incremento del 3,4% rispetto allo stesso mese del 2025. I dati sono quelli diffusi da Acea, l'associazione dei costruttori automobilistici europei. Il bilancio dei primi dieci mesi dell'anno conferma il trend positivo: le immatricolazioni hanno raggiunto quota 11.682.800, in aumento del 6% rispetto al periodo gennaio-ottobre del 2025.
Stellantis in calo nel mese, ma positiva da inizio anno
Andamento diverso per Stellantis, che a ottobre ha registrato 144.785 immatricolazioni, l'8% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La quota di mercato del gruppo è scesa al 12,8%, dal 14,4% di ottobre 2025. Nei primi dieci mesi del 2026, invece, il gruppo ha immatricolato 1.678.352 vetture, con una crescita del 3,5%. La quota di mercato si è attestata al 14,4%, in lieve flessione rispetto al 14,7% dello stesso periodo del 2025.