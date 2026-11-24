Il mercato dell'auto in Europa occidentale continua a crescere. A ottobre sono state immatricolate 1.128.252 vetture nei Paesi dell'Unione europea, nel Regno Unito e nell'area Efta, con un incremento del 3,4% rispetto allo stesso mese del 2025. I dati sono quelli diffusi da Acea, l'associazione dei costruttori automobilistici europei. Il bilancio dei primi dieci mesi dell'anno conferma il trend positivo: le immatricolazioni hanno raggiunto quota 11.682.800, in aumento del 6% rispetto al periodo gennaio-ottobre del 2025.