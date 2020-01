Auto elettriche, Fca conferma discussione per possibile joint venture con Foxconn

Fiat Chrysler Automobiles conferma "di avere in corso discussioni con Foxconn", la multinazionale taiwanese di componistica elettronica, "per la costituzione di una joint venture". Le due società, che sono in procinto di firmare un accordo preliminare, puntano a collaborare per lo sviluppo e la produzione, in un primo momento in Cina, di veicoli elettrici di nuova generazione e per l'ingresso nel business IoV (Internet of Vehicles).