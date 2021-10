Auto, dal 27 ottobre ripartono le prenotazioni per ecobonus

ansa

Riparte l'ecobonus per l'acquisto di auto ecologiche: da mercoledì 27 sarà possibile prenotare sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni, rifinanziati per il 2021 con ulteriori 100 milioni di euro. "E' un altro segnale dell'attenzione che mettiamo per favorire la transizione verso il green agevolando i consumatori", ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.