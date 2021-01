Auto, annullato il Salone di Detroit 2021 a causa del Covid

Afp

L'edizione 2021 del Salone dell'auto di Detroit non si terrà a causa della pandemia di coronavirus. Lo riporta una nota del North American International Auto Show. Gli organizzatori hanno comunque annunciato un evento all'aperto dedicato agli appassionati delle quattroruote, Motor Bella, dal 21 al 26 settembre 2021, a Pontiac, in Michigan. La kermesse si terrà in un parco di 87 acri.