Auto, a maggio immatricolazioni a +43% ma rispetto al 2019 -27,9%

A maggio in Italia sono state immatricola te 142.730 automobili, il 43% in più rispetto allo stesso mese del 2020, l'anno della pandemia, ma il 27,9% in meno nel confronto con maggio 2019. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e della mobilità, nei primi cinque mesi dell'anno sono state immatricolate in Italia 735.125 auto contro le 451.545 dell'anno scorso, con un rialzo del 62,8%.