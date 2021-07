Assegno unico familiare, Tridico: pervenute già 15mila domande

ansa

"Stanotte abbiamo aperto la procedura di domande e abbiamo già ricevuto 15mila domande". Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in merito all'assegno unico. "Il primo pezzo del Family Act diventa realtà: una platea di due milioni di famiglie che non ha avuto aiuti riceverà, su base Isee, un assegno per figlio fino a 167 euro, che aumenta a partire da tre figli e per i figli con disabilità", spiega il ministro Elena Bonetti.