Gli assegni bancari vanno in pensione, Intesa ha iniziato a rottamarli

Gli assegni bancari vanno in pensione.

"Colpa" dei pagamenti digitali, delle app per pagare e dell'home banking: il caro vecchio libretto ormai è desueto e la maggior parte dei clienti non lo sceglie più. La prima banca a rottamarli è Intesa, che in questi giorni sta informando parte dei suoi correntisti sul cambiamento in arrivo: dall'8 maggio non saranno più utilizzabili.