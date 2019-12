Aspi: se confermata norma concessioni ci tuteleremo legalmente

Il cda di Autostrade per l'Italia ha preso in esame il testo della norma del Milleproroghe sulle concessioni autostradali e, "pur non potendo conoscere la versione definitiva delle disposizioni, ha ritenuto che lo stesso presenti rilevanti profili di incostituzionalità e contrarietà a norme europee. Per tale ragione la società sta valutando ogni iniziativa volta a tutelare i diritti della stessa". Lo si legge in una nota di Aspi.