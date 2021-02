Aspi, Cdp invia offerta vincolante, per 88% o 100%

Ansa

Conclusi gli ultimi passaggi formali, l'offerta vincolante del consorzio formato da Cdp e dai fondi Blackstone e Macquarie per Aspi si prepara per essere inviata ad Atlantia: prevede l'acquisto della partecipazione per l'88,06% con la possibilità di acquistare fino al 100%. La proposta ha ottenuto il via libera dal cda di Cdp e può essere presentata alla holding infrastrutturale entro il termine fissato per mercoledì.