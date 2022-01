Arvedi acquisisce la Acciai speciali Terni, il ministro Giorgetti plaude l'intesa

IPA

Il Gruppo Arvedi ha acquisito da Thyssenkrupp la Acciai speciali Terni e le controllate commerciali in Germania, Italia e Turchia. Il contratto è stato firmato a Essen da Giovanni Arvedi e Mario Arvedi Caldonazzo, presidente e amministratore delegato dell'azienda italiana, e da Volkmar Dinstuhl, Ceo multi tracks, in rappresentanza di TK. In una nota di Finarvedi si sottolinea che nasce così un colosso da 7,5 miliardi di euro di fatturato e con oltre 6.600 dipendenti.