Artigiano in Fiera, Metodo DS®: le calze che fanno bene

Con quali prodotti sarete presenti ad Artigiano in Fiera?

"Le calze del Metodo DS®rappresentano il modo migliore per permettere alle persone di poter continuare a beneficiare della riflessologia plantare e di ritrovare il proprio benessere semplicemente passeggiando. La calza base (wellness socks) con le dita separate è l’ideale per evitare l’insorgere di calli ed occhi di pernice, favorire la naturale postura dell’alluce e supportare la totale libertà e mobilità delle dita a favore di una maggiore stabilità nell’appoggio plantare e quindi una migliore postura. La calza è confezionata in canapa: la pianta amica dell’uomo e del pianeta che non ha bisogno di anticrittogamici e pesticidi per la sua coltivazione. Il tessuto è antibatterico e antimicotico adatto alle pelli più sensibili e in grado di contrastare l’insorgenza di batteri e funghi e quindi dei cattivi odori. Grazie alla conformazione della fibra di canapa, la calza assicura calore in inverno e freschezza d’estate oltre a una incredibile durevolezza: un confort eccezionale dato dalla morbidezza e dalla capacità della canapa di trattenere l’umidità dal piede".