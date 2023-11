Artigiano in Fiera, i giovani tornano protagonisti

L'Artigiano in Fiera sposa il talento dei giovani.

La ventisettesima edizione della manifestazione, in programma da sabato 2 a domenica 10 dicembre 2023, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10 alle 22:30, è annunciata dalla consueta campagna pubblicitaria realizzata, per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design.