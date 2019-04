Arriva la moneta da 5 euro dedicata alla Vespa

Il ministero dell’Economia e Finanze ha emesso una moneta da 5 euro per celebrare la Vespa, uno dei simboli dell'Italia nel mondo. Realizzata da Il Poligrafico e Zecca dello Stato, la moneta è in argento ed è disponibile in tre colori: verde, bianco e rosso per ricordare il tricolore della bandiera italiana. Il soldo appartiene alla "Serie Eccellenze Italiane" della Collezione Numismatica 2019, è stato realizzato dall’artista-incisore Maria Carmela Colaneri e prodotto dalle Officine della Zecca di Roma.