Argentina-Fmi, trovato l'accordo: a Buenos Aires 7,5 miliardi entro novembre

L'Fmi ha ufficializzato l'accordo che dovrebbe garantire all'Argentina di incassare circa 7,5 miliardi di dollari in due tranche, una attesa ad agosto e l'altra a novembre.

L'intesa viene applicata alla quinta e sesta revisione dell'Extended facility fund (Eff) a 30 mesi. Una trattativa durata settimane, resa necessaria dal fatto che l'Argentina non ha potuto rispettare gli obiettivi fissati entro fine giugno, per la straordinaria stagione di siccità registrata a cavallo dello scorso anno ma anche per "i ritardi" nello sviluppo delle adeguate scelte politiche.