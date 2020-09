ArcelorMittal, i sindacati sospendono lo sciopero di giovedì

I sindacati dei metalmeccanici sospendono lo sciopero indetto per giovedì a Taranto in segno di protesta per la situazione in cui verserebbe lo stabilimento siderurgico di ArcelorMittal. La decisione è stata presa da Fiom, Fim e Uilm al termine dell'incontro con il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. A convincere i sindacati è stato il crono-programma indicato, con un primo tavolo tecnico già lunedì.