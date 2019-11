ArcelorMittal, i sindacati proclamano sciopero di 24 ore domani

I sindacati Fiom, Fim e Uil hanno indetto per venerdì uno sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ArcelorMittal. La protesta, che inizialmente era prevista solo per il sito di Taranto ed è stata successivamente estesa anche agli altri, partirà alle 7; le modalità di mobilitazione saranno definite stabilimento per stabilimento dalle segreterie territoriali.