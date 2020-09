ArcelorMittal, i sindacati: "L'azienda vuole altri mille in Cig"

ArcelorMittal intende ridurre progressivamente le presenze in fabbrica da lunedì a circa tremila unità in linea con una produzione di tre milioni di tonnellate di acciaio l'anno. Lo riferiscono fonti sindacali, sottolineando il conseguente aumento di un migliaio del numero di addetti in cassa integrazione Covid. Alcuni dipendenti hanno ricevuto la lettera di messa in Cig: per alcuni è indicata la data del rientro al lavoro, per altri no.