ArcelorMittal, Gualtieri: "Ilva non chiuderà, serve soluzione industriale"

"L'Ilva non chiuderà. Occorre una soluzione industriale perché l'Italia ha bisogno di un'acciaieria. Auspico una ripresa del negoziato. Questo è un momento delicato. Da ArcelorMittal è arrivato un primo segnale positivo anche se legato alla vicenda processuale". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. In merito all'esistenza di un piano B, ha commentato: "Lavoriamo su tutti gli scenari, llva non chiuderà".