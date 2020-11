ArcelorMittal, dal 16 novembre nuova cassa Covid per 6 settimane

ansa

ArcelorMittal ha comunicato ai sindacati che dal 16 novembre ci sarà la proroga degli ammortizzatori sociali per un massimo di 8.137 dipendenti dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Questo avverrà non più attraverso la cassa integrazione ordinaria per 13 settimane (revocata), ma con 6 settimane di cassa integrazione con causale Covid-19. La sospensione interesserà complessivamente 5.617 operai, 1.520 impiegati, 870 equivalenti e 130 quadri.