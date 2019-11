ArcelorMittal chiede "5mila esuberi", Cdm su nodo ex Ilva

"Discussione molto preoccupata" in Consiglio dei ministri sull'ex Ilva. Durante l'incontro con i vertici di ArcelorMittal, infatti, l'azienda avrebbe espresso la necessità di mettere sul tavolo 5mila esuberi. Condizione che il governo "non intende prendere in considerazione". La questione dello scudo penale, invece, non sarebbe pregiudiziale per la multinazionale. Il governo ipotizza un decreto ad hoc per "mettere in chiaro le posizioni".