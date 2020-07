Arcelor Mittal, procura indaga per truffa Stato su cig Covid-19

La procura indaga per truffa ai danni dello Stato dopo l'esposto della Fiom Genova contro Arcelor Mittal che aveva chiesto, durante il lockdown, la cassa integrazione per i dipendenti. Per la Fiom sarebbe stato un uso illegittimo, perché l'azienda aveva ottenuto anche la deroga per continuare a lavorare anche nei mesi di blocco. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha delegato il nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza.