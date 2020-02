Arcelor Mittal, è boom in Borsa dopo conti: +11%

Boom in Borsa di Arcelor Mittal dopo la diffusione dei conti. Il titolo sale di circa l'11% sui listini di Parigi, Madrid e Amsterdam. Per gli investitori è stato un buon risultato l'Ebitda del quarto trimestre 2019, pari a 925 milioni di dollari e meglio delle stime degli analisti, che avevano previsto una Ebitda di 847 milioni di dollari, e viene apprezzato anche l'outlook del colosso dell'acciaio per quest'anno, spiegano gli analisti.