Antitrust, "offerte non chiare di Wind e Vodafone": multe per 10 milioni di euro

L'Antitrust ha sanzionato per 4,3 milioni di euro Wind Tre e per 6 milioni Vodafone perché "da giugno 2018 non hanno fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte personalizzate". Si tratta di proposte "rivolte ad ex clienti, contattati prevalentemente tramite sms, limitandosi ad indicare le sole condizioni del piano tariffario proposto in termini di prezzo e traffico incluso".