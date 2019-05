Antitrust, istruttoria su Google per abuso di posizione dominante

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su Google per presunto abuso di posizione dominante. E' quanto si legge in una nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in cui si precisa che il procedimento nei confronti di Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy s.r.l. è stato deciso nella riunione dell'8 maggio. Giovedì i funzionari sono state effettuate ispezioni nelle sedi delle società con l'ausilio della guardia di finanza.