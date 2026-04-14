Antitrust, in sette anni irrogate sanzioni per 4,5 miliardi | Esaminate 172mila segnalazioni, +150% rispetto al 2019

Di recente l'Autorità ha adottato un nuovo Regolamento che "riflette l'evoluzione della prassi applicativa e gli orientamenti giurisprudenziali emersi nel corso degli anni. Tre sono i principi che hanno ispirato queste trasformazioni: la semplificazione per le imprese, la trasparenza e la cooperazione tra istituzioni pubbliche. Fondamentale risulta la collaborazione con la guardia di finanza e con l'Arma dei Carabinieri, con la quale è stato rinnovato il protocollo di intesa", ha detto il presidente Rustichelli.