Amazon, la Commissione Ue apre un'indagine dell'Antitrust

Amazon potrebbe da un momento all’altro annunciare un servizio analogo a Google Stadia.

Amazon nel mirino dell'Antitrust europeo. La Commissione Ue ha aperto un'indagine sul gigante dell'e-commerce per verificare che non violi le regole sulla concorrenza. "Dobbiamo assicurare che le piattaforme online non elimino i benefici che il commercio elettronico offre ai consumatori attraverso comportamenti anti-competitivi", ha detto la commissaria alla Concorrenza Margarethe Vestager.