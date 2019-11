Allarme Garante Privacy: sproporzionata archiviazione fatture elettroniche

"L'archiviazione integrale di tutte le fatture emesse e ricevute per accertamenti fiscali e verifiche, anche della guardia di finanza, appare sproporzionata". Lo scrive il Garante per la Privacy in un documento inviato alla commissione Finanze della Camera. Il Garante invita quindi a "vagliare l'effettiva necessità dell'archiviazione integrale per 8 anni dei dati per le varie attività di indagine, nei settori tributario ed extratributario".