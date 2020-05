Alitalia ripristina i voli per New York, Spagna e Sud Italia

Dal 2 giugno Alitalia ripristina i collegamenti non-stop tra Roma e New York, i voli con la Spagna (Roma-Madrid e Roma-Barcellona) e quelli tra Milano e Sud Italia. Lo annuncia una nota della compagnia precisando che si effettuerà il 36% di voli in più rispetto a maggio rendendo operative 30 rotte da 25 aeroporti, tra i quali 15 in Italia e 10 all'estero.