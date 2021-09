Alitalia, pubblicato bando per il brand: prezzo base è 290 milioni

L'invito a presentare offerte per il brand Alitalia è appena stato pubblicato sul sito web dell'amministrazione straordinaria. Secondo quanto si legge nell'invito, il prezzo a base di gara è pari a 290 milioni di euro, oltre IVA e oneri fiscali ai sensi di legge. Il bando è apparso sul "Financial Times", il quotidiano della City di Londra. La società in amministrazione straordinaria ha infatti pubblicato su vari quotidiani l'invito agli interessati.