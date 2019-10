Alitalia, martedì il ministro Patuanelli incontra i commissari | Sciopero il 9 ottobre, cancellati 198 voli

L'incontro è stato organizzato dopo la lettera inviata da Atlantia nei giorni scorsi che mette in discussione la propria partecipazione alla cordata per il salvataggio dell'ex compagnia di bandiera a determinate condizioni.

Per limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia ha attivato un "piano straordinario" che prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l'obiettivo di tutelare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata. La società prevede che "il 70% dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata del 9 ottobre".

La compagnia ha inoltre annullato alcuni collegamenti nella serata dell'8 ottobre (14 voli) e nella prima mattinata del 10 ottobre (otto voli). Le liste dei voli

cancellati sono pubblicati sul sito della compagnia. "I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare fra la serata dell'8 e la mattina del 10 ottobre, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo

nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subìto un ritardo superiore alle cinque ore) fino al 24 ottobre".

Gli scioperi proclamati per la giornata del 9 sono: stop di 24 ore dei piloti e assistenti di volo Alitalia proclamato da Anpac, Anpav e Anp; stop di 4 ore del personale navigante Alitalia proclamato da Assovolo Trasporto Aereo e Confael Trasporti; sciopero del personale dipendente delle aziende e vettori del trasporto aereo proclamato da Fast-Confsal.