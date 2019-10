Alitalia, Atlantia chiede modifiche a piano ma M5s frena: no a ricatti

Atlantia boccia la bozza del piano di rilancio di Alitalia. Lo avrebbe scritto al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. La società vuole modifiche per poter proseguire nell'operazione. "Non seguo il tema Alitalia ma posso dire che non sottostiamo ai ricatti di nessuno, credo che bisogna lavorare per far funzionare le cose". Lo ha detto il vice ministro allo sviluppo economico, Stefano Buffagni (M5s).