Alitalia, firmato il decreto per la nuova compagnia aerea di bandiera

E' stato firmato, presenti i ministri dell'Economia Roberto Gualtieri, delle Infrastrutture Paola De Micheli e altri, il "decreto Alitalia" di costituzione della "Newco" per il trasporto aereo . Il consiglio di amministrazione sarà guidato da Francesco Caio come presidente e da Fabio Maria Lazzerini, nel ruolo di amministratore delegato. Lo si legge nella nota congiunta diffusa da Mef, Mit, Mise e ministero del Lavoro.

Gualtieri: basi per rilancio trasporto aereo "La Newco rappresenta il primo passo verso la costituzione di un vettore di qualità capace di competere sul mercato internazionale. Poniamo le basi per il rilancio del trasporto aereo italiano, attraverso la scelta di manager di primo livello e grande competenza in grado di elaborare e attuare un piano industriale solido e sostenibile". Lo dichiara il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

De Micheli: NewCo si chiamerà Alitalia Ita, netta discontinuità col passato "Nasce la nuova compagnia aerea di bandiera, in netta discontinuità con il passato e che dovrà giocare un ruolo da protagonista sul mercato europeo e internazionale. Si tratta - afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli - di una grande operazione industriale al servizio del Paese, a sostegno della competitività delle nostre imprese e per il rilancio del turismo italiano".

"Sarà ITAliana perché dovrà portare l'Italia nel mondo", scrive il ministro in un post su Facebook. La società per azioni è stata denominata Italia Trasporto Aereo, "Alitalia Ita".