Alitalia, Buffagni: "Compagnia invendibile senza ristrutturazione"

Alitalia "ha bisogno di una ristrutturazione perché altrimenti è invendibile". E' quanto afferma il viceministro Stefano Buffagni, parlando del decreto dedicato alla compagnia aerea. "Ci adopereremo con modifiche legislative per garantire la tenuta occupazionale, ma anche per renderla competitiva e appetibile per il mercato perché evidentemente, senza il pubblico, qualche criticità c'è", aggiunge.