Al via in Italia la stagione dei saldi, Confcommercio: giro d'affari di 4,2 miliardi, +300 milioni sul 2021

Scatta ufficialmente in Italia la stagione dei saldi . Unica eccezione il Trentino Alto Adige. Per Confesercenti, quattro italiani su dieci sono determinati ad andare a caccia di sconti, con un budget in media di 120-150 euro . Il giro d'affari complessivo, stima Confcommercio, sarà di 4,2 miliardi , in crescita di 300 milioni di euro rispetto all'anno scorso. Per il Codacons, tuttavia, il calo delle vendite rispetto al periodo pre-Covid sarà del 21%.

Per tutto il settore del commercio l'attesa è alta e si spera in una boccata di ossigeno nonostante la nuova ondata di contagi e l'incertezza su eventuali restrizioni che potrebbero essere decise per gestire una nuova fase emergenziale della pandemia. Dopo Sicilia e Basilicata, che hanno fatto da apripista il 2 gennaio, seguite il 3 dalla Valle D'Aosta, la caccia alle offerte inizia in tutta Italia ad eccezione del Trentino-Alto Adige: nella provincia di Trento saranno i negozianti a decidere liberamente i periodi degli sconti e in Alto Adige si partirà in alcune zone l'8 gennaio mentre in diversi Comuni turistici bisognerà attendere il 5 marzo.

Le stime e il confronto con il periodo pre-Covid "Rispetto ai saldi invernali 2020 siamo indietro di 900 milioni di euro - spiega Massimo Torti, segretario generale Federmodaitalia Confcommercio - lo scontrino medio pro capite passa dai 111 euro del 2021 ai 119 euro di quest'anno, ma sarà ancora inferiore di 21 euro rispetto al 2020, quando era pari a 140 euro". Numeri che per il Codacons sanciscono il "flop" dei saldi invernali in previsione di una contrazione delle vendite del 21% anche per l'impatto del caro-bollette e dei rincari generalizzati dei prezzi che farà calare il giro d'affari complessivo di oltre un miliardo rispetto ai 5,2 miliardi del 2020.

Anche i ribassi saranno contenuti Anche gli sconti sono "ben lontani dai valori pre-pandemia" rileva l'Unione Nazionale Consumatori, perché la crisi ha indotto i commercianti "a contenere i ribassi rispetto al passato, nel tentativo di rifarsi delle perdite". Gli sconti - emerge da un'analisi dell'Unc - sebbene più appetibili rispetto a quelli praticati nel 2021 sono però inferiori a quelli pre-lockdown del gennaio 2020. Per l'abbigliamento, ad esempio, si calcola un abbassamento medio dei prezzi del 19,2%, più marcato rispetto al 18,5% del gennaio 2021, ma "nettamente inferiori rispetto al gennaio 2020 - osserva l'Unc - quando lo sconto si era attestato al 22,5%".