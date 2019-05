Agenzia europea del lavoro, Milano non si candida: termini scaduti il 6 maggio

Dopo aver perso nella corsa per aggiudicarsi la sede dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, Milano subisce una nuova sconfitta. La città lombarda non sarà infatti neppure tra le candidate per la sede dell'Ela, l'Agenzia europea del lavoro. Il governo lunedì 6 maggio ha fatto scadere i termini per la presentazione delle domande.